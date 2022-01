Milan, lite a colpi di tweet e stories tra Samu Castillejo e il giornalista Daniele Longo

Mentre il mondo calcistico è concentrato sulla finale di Supercoppa Italiana, su quello social si accende un particolare scambio di risposte tra il giornalista Daniele Longo e Samu Castillejo, giocatore del Milan.

Tutto sarebbe nato da un tweet dell'affermato esperto di calciomercato.com riguardante il mercato rossonero:

? Contatti tra #Milan ed #Espanyol per provare a trovare una quadratura per #Castillejo( ma ci sono altri 3 club spagnoli).#Bailly è stato proposto dal suo agente al #Milan. È un profilo che può interessare ma non una prima scelta e nessuna trattativa aperta al momento