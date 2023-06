Milan, colpo di mercato: Ruben Loftus-Cheek si unisce ai rossoneri

Il Milan ha ufficialmente siglato un accordo per l'acquisto di Ruben Loftus-Cheek. Dopo giorni di negoziati, il talentuoso centrocampista inglese si prepara ad indossare la maglia rossonera.

Le trattative hanno raggiunto una fase avanzata già da ieri, ma ora è confermato che l'accordo è stato raggiunto e restano solo gli ultimi dettagli da sistemare.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan verserà al Chelsea una cifra di 16 milioni di euro più 4 di bonus per assicurarsi i servigi del centrocampista. Questo rappresenta un primo colpo importante per il centrocampo milanista, ma sicuramente non sarà l'unico rinforzo che la squadra cercherà di aggiungere al suo organico nel corso della finestra di trasferimenti.