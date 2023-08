Milan, Lorenzo Colombo si trasferisce al Monza in prestito

Il Milan ha raggiunto un accordo con il Monza per la cessione in prestito di Lorenzo Colombo, la notizia è stata confermata da Gianluca Di Marzio poco fa. Il club, infatti, ha deciso di non convocare il giocatore per la trasferta a Roma.

Il giovane attaccante rinnoverà nelle prossime ore con i rossoneri e poi si unirà alla corte di mister Palladino, che tanto lo ha voluto nelle ultime settimane. Questo passo sembra sottolineare la fiducia del Milan nel suo talento e nelle sue potenzialità future.