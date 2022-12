News infortuni Milan | Maignan ancora in dubbio, nuovo portiere vicinissimo ai rossoneri

Non c'è pace in casa Milan, sembrava ormai vicinissimo il rientro di Mike Maignan dopo i due infortuni muscolari accusati prima del Mondiale, invece ci vorrà ancora pazienza.

Il problema al polapaccio sembrerebbe infatti non ancora smaltito del tutto e per questo motivo i rossoneri starebbero pensando di anticipare un colpo di mercato, previsto inizialmente per il mercato estivo.

Maldini e Massara, infatti, in base agli accertamenti del portiere nelle prossime ore, potrebbero decidere di chiudere il colpo Marco Sportiello, estremo difensore dell'Atalanta.

Occhio però a Gasperini che non vorrebbe privarsi del giocatore in questa finestra di mercato.