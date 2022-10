News infortuni Milan | Maignan: c'è lesione, ritorna nel 2023?

Non sembrano voler finire le brutte notizie in casa Milan, infatti, nella giornata di oggi, mercoledì 19 ottobre, Mike Maignan ha riportato un nuovo infortunio in allenamento.

Da sottolineare come il nuovo problema non sia collegato a quello precedente, visto che il portiere si è lesionato al muscolo soleo della gamba destra.

L'ex estremo difensore del Lille sarà rivalutato tra dieci giorni ma quasi sicuramente non tornerà prima del mondiale e salterà tutti i prossimi impegni di campionato e Champions.