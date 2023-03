Tottenham-Milan, Maldini emozionato dopo il match: "Da fuori si soffre di più, ma è una tensione diversa"

Il Milan, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, può tornare a sorridere grazie al pareggio contro il Tottenham che ha regalato i quarti di finale di Champions League dopo undici anni.

Tra i più emozionati, ovviamente, c’è il dirigente ed ex storico capitano dei rossoneri, Paolo Maldini, che dopo la partita ha parlato ai microfoni di Milan Tv:

“Provo contentezza, piacere e orgoglio. Ho un gran sorriso per il percorso che è stato fatto, per come siamo arrivati a questo punto. Naturalmente non possiamo pensare di essere stabilmente tra le prime otto, non lo siamo assolutamente, ma adesso che ci siamo ce la giocheremo assolutamente perché le occasioni, quando passano, bisogna prenderle al volo”.