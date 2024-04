Maldini e il capo della Curva Sud Milano, Luca Lucci, rispondono a Scaroni

Nel corso di un evento organizzato da 'Il Foglio', Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha espresso alcuni pensieri sui rapporti con l'ex dirigente Paolo Maldini:

"Non l'ho più sentito, io penso sempre che quando qualcuno guarda al proprio passato con un certo tasso di acrimonia vuol dire che non sta vivendo benissimo il presente. Mi auguro che non sia questo il caso di Maldini, a cui auguro ogni soddisfazione."

Le sue parole hanno suscitato una risposta diretta da parte di Maldini, il quale ha scelto i taccuini del 'Corriere della Sera' come mezzo per replicare. "Se guardo al mio passato, non riesco a smettere di sorridere".

Anche Luca Lucci, capo della Curva Sud Milano, ha voluto dire la sua poche ore più tardi, con una storia su Instagram: "Caro signor Scaroni, prima di parlare pensa e pesa di più le tue parole che tutto ha un limite. E in ultimo non sei nella posizione per dire cosa ti piacerebbe ma in quella di cosa c'è da fare!!!".