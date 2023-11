Tegola Milan: Malick Thiaw torna nel 2024

Il momento nero del Milan non sembra voglia finire, infatti, dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund, è arrivato anche il serio infortunio di Malick Thiaw,

Il difensore centrale è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato "la presenza di una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, la cui evoluzione verrà rivalutata fra 7-10 giorni".

Il tedesco non tornerà in campo per tutto il 2023 ed è a forte rischio anche per l’inizio del 2024.