Milan, Marko Lazetić è un nuovo giocatore del Milan

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazeti? dalla Stella Rossa Belgrado. L'attaccante serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026.

Marko, nato a Belgrado (Serbia) il 22 gennaio 2004, è cresciuto nel Settore giovanile della Stella Rossa con cui ha esordito in Prima Squadra nel novembre 2020, prima di trasferirsi in prestito al Grafi?ar con cui ha totalizzato 14 presenze e 4 gol. Tornato alla Stella Rossa nell’estate 2021, ha collezionato 16 presenze e 1 rete nella stagione in corso.

Lazeti? indosserà la maglia rossonera numero 22.