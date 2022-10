Notizia flash in casa Milan: mister Pioli rinnova fino al 2025

Nonostante la brutta prestazione di ieri del Milan, mister Pioli può comunque sorridere: l'allenatore è arrivato poco fa in sede per firmare il rinnovo di contratto con i rossoneri.





Il tecnico, che aveva rinnovato l'ultima volta nel 2021, dopo il successo contro il Sassuolo, firmerà un contratto fino a giugno 2025, ovvero per altre due stagioni.

Il comunicato del club:

"AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2025.

Dopo aver intrapreso un cammino virtuoso, culminato con la vittoria del Campionato 2021/2022, il Milan e Stefano continueranno insieme un progetto ambizioso che rispecchia i valori e la Storia del Club."