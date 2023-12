Milan, Moncada ha scelto chi sará il prossimo numero 9

Non si ferma la ricerca di un nuovo attaccante in casa Milan.



La dirigenza è alla ricerca del profilo più adatto da aggiungere al reparto offensivo in questa finestra di mercato o in quella estiva.



Moncada dopo alcune ricerche sembra aver scelto il nome su cui puntare: Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda.



Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Moncada sarebbe volato a Stoccarda prendendo contatti sia con il calciatore che con gli agenti.



Il club rossonero dovrà ora decidere se pagare la clausola rescissoria da poco meno di 20 milioni di euro già a gennaio oppure in estate.