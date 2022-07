Milan, 4 giocatori multati dopo la festa Scudetto

Brutte notizie in casa Milan, la FIGC in seguito all'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, ha sanzionato quattro giocatori del Milan per la violazione dell'art.4, durante la festa scudetto dove sono stati esposti uno striscione e una maglietta con insulti all'Inter oltre a vari cori offensivi.

I giocatori in questione sono:

Theo Hernandez, 4000€ Krunic, 5000€ Maignan, 4000€ Tonali, 4000€

Il Milan è stato inoltre sanzionato con un'ammenda di 12.000 euro per responsabilità oggettiva.