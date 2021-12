Video gol Milan-Napoli 0-1, highlights e sintesi partita

Una sconfitta che fa male ai rossoneri, specialmente per come è maturata. Vince il Napoli grazie al gol di Elmas al minuto 5, e contemporaneamente ci aggancia a quota 39 punti, al secondo posto in classifica. Il Milan si ferma ancora e, nonostante una prestazione non brillante, ottiene una sconfitta immeritata. Partiamo dalla fine, dal gol annullato a Kessie che sarebbe valso il pareggio: la review di Massa al VAR ha valutato come attivo il fuorigioco di Giroud, fermo a terra. Qui si sono esaurite le speranze dei rossoneri, che il gol l'avevano trovato dopo un lungo assedio alla porta ospite. Tante occasioni, più o meno pulite, avrebbero meritato un finale diverso.

Il tabellino di Milan-Napoli 0-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (41'st Kalulu), Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali (32'st Bennacer); Messias (33'st Castillejo), Díaz (18'st Giroud), Krunić (18'st Saelemaekers); Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Gabbia; Bakayoko; Maldini. All.: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrhamani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme (8'st Lobotka); Lozano (32'st Politano), Zieliński (32'st Ounas), Elmas (41'st Ghoulam); Petagna (33'st Mertens). A disp.: Meret, Marfella; Ghoulam, Zanoli. All.: Spalletti.

Arbitro: Massa di Imperia.

Gol: 5' Elmas (N).

Ammoniti: 33' Di Lorenzo (N), 22'st Malcuit (N).