Milan-Napoli, possibile divieto trasferta per tifosi napoletani per il match di Champions

Da poche settimane è terminato il Daspo dato ai tifosi del Napoli residenti in Campania dopo gli scontri avvenuti a gennaio con gli ultrà romanisti in autostrada. Le sanzioni, però, potrebbero non essere finite qui.

Secondo Michele Criscitiello, Direttore di Sportitalia, e alcune testate giornalistiche, ci sarebbe infatti l'alta probabilità, in vista della gara di andata dei quarti di Champions League Milan–Napoli, di una chiusura della trasferta proprio per i residenti in Campania.

In questo momento i biglietti sono in vendita per tutti coloro che fossero in possesso della tessera del tifoso - rossonera - sottoscritta prima dell’8 marzo e, solo nei prossimi giorni, dovrebbe invece avere inizio la vendita libera. Se tale notizia dovesse essere confermata, però, potrebbero esserci dei grossi stravolgimenti.