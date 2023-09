Milan Primavera, Newcastle abbattuto in Youth League

Il Milan Primavera di Ignazio Abate continua a volare. A punteggio pieno in campionato, i giovani rossoneri non falliscono l’esordio europeo superando il Newcastle con un netto 4-0.

Al “PUMA House of Football” il Milan parte subito con il piglio giusto mettendo la partita in cassaforte già dopo i primi trenta minuti. Il primo squillo arriva al 7’ con un cross di Magni per la testa di Camarda, ma la palla esce di poco. È il preludio del gol che invece arriva poco dopo il quarto d’ora: Scotti muove palla sulla destra, cross basso per Traorè che s’inserisce alla perfezione e appoggia in rete. Il Milan è galvanizzato dal gol e al 20’ raddoppia: Camarda si procura un rigore che trasforma con freddezza battendo Harrison. Il Newcastle fatica a reagire e al 26’ Camarda firma la doppietta personale sfruttando al meglio un altro cross preciso di Scotti. Camarda è in grande spolvero e sfiora la tripletta prima dell’unica occasione di marca inglese al 35’ con un tiro dalla distanza di Parkinson parato senza affanno da Bartoccioni.

Nella ripresa sono sempre i rossoneri a fare la partita, mentre il Newcastle riesce a farsi vedere soltanto al 68’ sugli sviluppi di un corner sempre con Parkinson che però non trova lo specchio. I ritmi di gioco calano e al 75’ il Milan cala il poker ancora su rigore, stavolta trasformato da Zeroli. Nei minuti finali i rossoneri potrebbero allungare ancora, ma il tiro a giro di Sia termina di poco sul fondo.

Grande prestazione del Milan che si presenta nel migliore dei modi alla prossima sfida di campionato contro la Juve in programma sabato 23 settembre sempre al “PUMA House of Football”. Il prossimo impegno in Youth League, invece, sarà mercoledì 4 ottobre in trasferta contro il Borussia Dortmund.

IL TABELLINO

MILAN-NEWCASTLE 4-0

MILAN (4-2-3-1): Bartoccioni; Bakoune (46’ Jiménez), Simi? (46’ Parmiggiani), Nsiala, Magni; Victor (46’ Perrucci), Stalmach; Scotti (70’ Sia), Zeroli, Traorè (66’ Cuenca); Camarda. A disposizione: Ravèyre; Malaspina. Allenatore: Abate.

NEWCASTLE (4-4-2): Harrison; Thompson (60’ Powell), Heffernan, McArthur, Charlton (46’ Bryant); Emerson, Hernes (72’ Stanton), Miley, Huntley (15'st Munda); Parkinson, Donaldson (60’ Neave). A disposizione: Janusz; Craggs. Allenatore: Dawson.

ARBITRO: Ebner (Austria).

ASSISTENTI: Martin Höfler (Austria); Mattias Hartl (Austria). RETI: 16' Traorè, 20' rig. e 26' Camarda, 75’ rig. Zeroli. AMMONITI: Zeroli - Huntley, Powell, McArthur.