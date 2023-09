Milan-Newcastle: tifoso accoltellato sui Navigli

Nella scorsa notte, come riportato dalla polizia, un tifoso del Newcastle di 58 anni, è stato accoltellato alla schiena e alle braccia a Milano.

Verso mezzanotte, mentre si trovava con un amico tra via Segantini e via Gola, l’uomo è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di sette/otto individui. La Polizia è intervenuta tempestivamente, trasportando la vittima all'ospedale Policlinico, dov'è attualmente ricoverato in condizioni stabili.

Al momento, le circostanze dell'aggressione sono al centro di un'indagine condotta dalla Digos. Non è ancora possibile stabilire se l'aggressione sia stata motivata da rivalità calcistiche o da altre ragioni.

Preoccupa la situazione in vista della partita tra Milan e Newcastle questa sera, con poco meno di 5000 inglesi presenti in città e un settore ospiti da 4.300 posti. Attualmente si calcolano all’incirca 400 tifosi inglesi senza biglietto.