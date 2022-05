Milan e OPPO insieme per promuovere l'Empowerment Femminile

Nuovo accordo tra Milan e OPPO che prevede l'estensione della loro partnership alla squadra femminile del Club rossonero.

Il comunicato del club:

"AC Milan e OPPO Italia sono lieti di annunciare un nuovo accordo, che prevede l'estensione della loro partnership alla squadra femminile del Club rossonero. I due brand sono uniti in un sodalizio vincente sin dal luglio 2021, quando la filiale italiana di una delle aziende leader al mondo nel settore degli smart device è ufficialmente entrata all'interno della famiglia rossonera come Official Mobile Partner.

Il nuovo accordo prevede dunque l'ingresso della squadra femminile del Club rossonero nella partnership del Milan con OPPO Italia, attraverso la creazione della content series "Stories of Women by OPPO" che vedrà protagoniste le calciatrici della prima squadra, in cui racconteranno la propria storia personale e le motivazioni che le hanno spinte a diventare calciatrici.

In un'ottica di inclusione e di autodeterminazione della figura della donna nella società, l'estensione della partnership alla squadra femminile rappresenta ulteriormente il desiderio di OPPO Italia di concentrare i suoi sforzi verso un'importante direzione, quella della promozione dell'empowerment femminile, un tema a cui il Milan ha sempre prestato molta attenzione, come dimostrato dal suo impegno nella promozione dell'uguaglianza di genere che rientra all'interno del più ampio manifesto RespAct per equità sociale, uguaglianza e inclusività, dalle cui direttrici partono tutte le iniziative di responsabilità sociale rossonere.

La partnership continua dunque sui forti valori di innovazione, ricerca della perfezione e progresso che accomunano i due brand, riconosciuti in tutto il mondo in quanto eccellenze nei rispettivi settori e che si sono sempre distinti per la ricerca di soluzioni all'avanguardia e di risposte innovative ai bisogni dell'audience.

OPPO Italia, infatti, si fa portavoce di un forte slancio innovativo, capace di alzare l'asticella degli standard presenti sul mercato in termini di design e tecnologia e, dall'altra parte, AC Milan lavora costantemente per progettare e implementare idee pionieristiche per il futuro, puntando al continuo miglioramento delle performance. Tutti elementi di un approccio congiunto che OPPO Italia e AC Milan continuano a portare avanti.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: "Siamo lieti di continuare in questo percorso con OPPO Italia, un leader nel proprio settore con cui lo scorso anno abbiamo avviato una collaborazione focalizzata su innovazione e performance. Aggiungere anche la squadra femminile alla partnership è per noi motivo di grande orgoglio e siamo sicuri porterà ulteriore valore a questa collaborazione".

"La partnership con AC Milan è un progetto di cui andiamo particolarmente fieri. Una collaborazione che si è dimostrata vincente fin da subito, frutto della presenza di un territorio comune tra le nostre aziende che ci ha permesso, e continua a permetterci, di dare vita a progetti unici", afferma Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia. "Quest'anno l'estensione della partnership alla squadra femminile porterà valore aggiunto alle nostre iniziative e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di promozione della crescita femminile che stiamo intraprendendo".

La riconferma di questo approccio congiunto si inserisce all'interno di un progetto di più ampio respiro di OPPO Italia: un progetto che mira a confermare il supporto concreto dell'azienda sia in ambito sportivo sia in ambito femminile, portando avanti iniziative capaci di rispecchiare la brand equity dell'azienda."