Il Milan piange la scomparsa dell'indimenticabile Silvio Berlusconi (VIDEO)

Silvio Berlusconi, storico presidente del Milan, si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano questa mattina alle 9.30, a causa di una leucemia mielomonocitica cronica.

Per omaggiare l’ex Premier, la società rossonera ha pubblicato un messaggio di cordoglio :

AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell'indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari.

"Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa ventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan".

Grazie Presidente, per sempre con Noi.

E ancora in un altro comunicato:

È stato il presidente degli Immortali, degli Invincibili e dei Meravigliosi. È stato il presidente dei trionfi, dei palloni d'oro e dei record. È stato il presidente dal sole in tasca e con il Milan nel cuore. I tifosi rossoneri lo hanno amato, gli sportivi avversari lo hanno apprezzato. Silvio Berlusconi e il suo elicottero, Silvio Berlusconi e le sue visioni.

Ha immaginato e creato le rose con tante alternative per lottare su più fronti, ha voluto e pensato un calcio sempre offensivo sia in casa che in trasferta, ha sempre trasmesso a tutti il concetto che l'avversario è indispensabile nello sport. Mai un nemico, ma un competitor da affrontare giocando bene. Non da battere stringendo i pugni. Il pallone come piacere per gli occhi e per l'anima, non come strumento di nevrosi e violenze. Ha sempre indicato questa via a tutti, lui, il Presidentissimo della storia del calcio italiano.

"Silvio, Milano ti ama". Così lo avevano accolto i tifosi rossoneri 37 anni fa, quando il Milan soffriva, arrancava, rischiava. E lui ha risposto con il coraggio del sorriso. Tanti investimenti dispendiosi e, molto, coraggiosi. Tanti sorrisi, sia nella vittoria che nella sconfitta. Soddisfazione per i tantissimi primi posti e i tantissimi podi del suo Milan, tanti complimenti agli avversari quando la vittoria prendeva strade diverse.

Adesso tocca al grande, indimenticabile, Cavaliere fare il suo ultimo tratto di strada. Ai lati del sentiero d'onore gli applausi dei suoi tifosi e dei suoi dirigenti, dei suoi allenatori e dei suoi fuoriclasse. Lassù lo attende il suo papà, Luigi. Lo attende la sua mamma, la signora Rosa. Lo stanno già abbracciando e gli stanno raccontando come il popolo degli stadi lo stia applaudendo. Senza steccati, senza se e senza ma. Tutti insieme, proprio come lui avrebbe voluto. Silvio, qui ti amano ancora tanto.