Milan, Stefano Pioli è sicuro: "Camarda pronto a dare una mano se ci sarà bisogno"

Dopo la sosta nazionali, il Milan è pronto per tornare a giocare a San Siro, questa volta contro la Fiorentina di Mister Italiano.

I rossoneri sono in grande emergenza, con il reparto d’attacco decimato a causa degli infortuni di Leao e Okafor, oltre che dalla squalifica di Olivier Giroud.

Per l’occasione, sarà convocato per la prima volta in prima squadra il baby talento Francesco Camarda, che potrebbe subentrare a partita in corso, diventando “l’uomo dei record”.

Mister Pioli ha parlato di lui in conferenza stampa:

"Il talento non ha età, lui certamente sì. Il destino crea delle occasioni, dobbiamo accompagnarlo con serenità. È un ragazzo molto giovane ma già maturo caratterialmente. Pronto a dare una mano se ci sarà bisogno.

Se è convocato, è disponibile anche per entrare. Dipende da come va la partita. Ha lavorato bene in questi giorni. Partecipare comunque a questa esperienza, anche se non dovesse giocare, sarà una cosa molto formativa per lui. E avrà di certo un grande futuro.”