Milan, Pioli sempre più out per la stagione 2024/25: pronto il sostituto

Dopo un filotto di sette vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, il Milan cade a San Siro contro la Roma, in uno dei match più importanti della stagione.

Dopo la gara, il futuro di Pioli in rossonero continua ad essere in bilico, soprattutto perché la prestazione non è affatto piaciuta ai vertici della società.

Tra i possibili sostituti dell’allenatore nella prossima stagione, si fa sempre più spazio il nome di Julen Lopetegui, in passato ct della Spagna e allenatore di Real Madrid, Siviglia e Wolverhampton.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, gli incontri tra un rappresentante del Milan e il tecnico spagnolo sarebbero stati ben due.

Attualmente Lopetegui è senza squadra, dopo aver concluso la sua avventura alla guida del Wolverhampton nell’agosto 2023, dove lui stesso rassegnò le dimissioni per le difficoltà finanziarie della società.