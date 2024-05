Milan, la verità sui prestiti: i numeri dei 15 giocatori in giro per l'Europa

Nelle ultime sessioni di mercato, il Milan ha dovuto compiere molto operazioni in entrata per completare la rosa…ma non solo.

La dirigenza, infatti, ha dovuto lavorare anche sulle uscite, tanto che oltre alle vendite a titolo definitivo, 15 giocatori sono andati in prestito.

Come stanno andando, almeno fino ad ora, le loro stagioni?

SERIE A

Lorenzo Colombo (Monza)

Trasferimento: prestito secco

Presenze: 25

Reti: 4

Assist: 1

Charles De Ketelaere (Atalanta)

Trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più 2 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Presenze: 43

Reti: 11

Assist: 8

Daniel Maldini (Monza)

Trasferimento: prestito secco

Presenze: 18

Reti: 4 (tutte col Monza)

Assist: 1 (col Monza)



Marco Pellegrino (Salernitana)

Trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 0

Assist: 0

Alexis Saelemaekers (Bologna)

Trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Presenze: 29

Reti: 4

Assist: 3

SERIE B

Marco Nasti (Bari)

Trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 34

Reti: 6

Assist: 1

Chaka Traoré (Palermo)

Trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus e il 25% sulla futura rivendita.

Presenze: 10

Reti: 0

Assist: 0

Devis Vasquez (Ascoli)

Trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti subite: -7

Clean sheet: 5

SERIE C

Andrea Bozzolan (Perugia)

Trasferimento: prestito secco

Presenze: 21

Reti: 0

Assist: 0

Antonio Gala (Sestri Levante)

Trasferimento: prestito secco

Presenze: 32

Reti: 0

Assist: 2

Bob Murphy Omoregbe (Sestri Levante)

Trasferimento: prestito secco

Presenze: 25

Reti: 5

Assist: 1

ESTERO

Fode Ballo-Touré (Fulham)

Trasferimento: prestito secco

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0

Marko Lazetic (Fortuna Sittard)

Trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 0

Assist: 0

Divock Origi (Nottingham Forest)

Trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro

Presenze: 22

Reti: 1

Assist: 1

Luka Romero (Almeria)

Trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 2

Assist: 0