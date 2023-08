Milan Primavera, quasi fatta per Alexander Simmelhack dal Copenaghen

Il Milan Primavera è a un passo dal giovane talento danese Alexander Simmelhack. L’attaccante classe 2005 arriva dal Copenaghen e già nella giornata di sabato 26 agosto dovrebbe sostenere le visite mediche. Forte fisicamente e alto ben 190 cm, Simmelhack ha già esordito nella Superligaen danese nel febbraio del 2022 e vanta già 6 gol e un assist in 7 presenze con la maglia della nazionale danese Under 18. Con la formazione dell’Under 19 del Copenaghen, invece, Simmelhack ha disputato 24 partite in campionato realizzando 16 gol e 4 assiste, mentre in Youth League ha giocato 5 partite mettendo a segno un gol e un assist.

Alexander Simmelhack è il quarto innesto per la formazione allenata da Ignazio Abate, ma anche il quarto colpo estivo (giovanile) di Geoffrey Moncada, il nuovo responsabile dell’area tecnica rossonera. L’attaccante danese, infatti, si aggiunge a all’attaccante ungherese Skoczylas, il terzino sinistro spagnolo Jimenez dal Real Madrid e al portiere francese Raveyre.