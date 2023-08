Milan Primavera: sabato 26 esordio in campionato con il Monza

Dopo un’ottima campagna acquisti culminato con l’arrivo (previsto) di Alexander Simmelhack, la formazione primavera del Milan è pronta a fare sul serio in campionato. I rossoneri allenati dal tecnico Ignazio Abate inizieranno la loro stagione sabato 25 agosto in trasferta sul campo del Monza, fischio d’inizio alle ore 16:30, con l’obiettivo di raggiungere i play off e replicare quanto di buono fatto in Youth League che ha visto il Milan raggiungere le semifinali.

A dirigere l’incontro, valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Primavera 1, sarà il signor Samuele Andreano della sezione di Prato. Gli assistenti saranno i signori Giacomo Bianchi della sezione di Pistoia e Federico Linari della sezione di Firenze.