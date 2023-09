Milan Primavera, ufficiale l’arrivo di Alexander Simmelhack

L’avevamo riportato la settimana scorsa come affare in dirittura d’arrivo, ora c’è anche l’ufficialità: Alexander Simmelhack è un nuovo giocatore del Milan. Il giovane attaccante danese sarà a disposizione del tecnico Ignazio Abate già dalla prossima partita di campionato in programma sabato 2 settembre in casa contro il Bologna.

Di seguito la nota del club rossonero:

"AC Milan comunica di aver finalizzato l'acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Alexander Simmelhack da FC Copenhagen. Il giovane attaccante danese, classe 2005, si è unito alla formazione Primavera".