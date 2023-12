Milan, in arrivo il primo rinforzo in difesa dalla Liga

Si riapre il mercato in casa Milan, nelle ultime ore la dirigenza sta chiudendo l'operazione per un nuovo rinforzo in difesa, come riportato da Matteo Moretto.

I rossoneri stanno, infatti, ultimando la rottura del prestito di Matteo Gabbia con il Villareal, in modo che il centrale possa tornare e mettere fin da subito una pezza alla situazione infortuni.

Nelle ultime ore anche l'allenatore Marcelino si è espresso positivamente sull'operazione e ha dato il via libera alla sua partenza.

Le sorprese non sono finite qui, nei prossimi giorni la dirigenza dovrebbe ufficializzare un altro difensore: rimangono validi i nomi di Lenglet, Kehrer e Mukiele.