Ac Milan, PUMA e KOCHÉ svelano il Fourth Kit 2022/2023

“AC Milan, PUMA e KOCHÉ presentano oggi una speciale capsule collection con il nuovo Fourth Kit di AC Milan. La maglia integra un'interpretazione pixelata, game-ready, delle iconiche strisce rossonere del Milan.

La nuova reality rossonera viene reinterpretata in una 8-bit glory digitale con AC Milan, PUMA e la casa di moda parigina KOCHÉ. Questa stagione, i tre brand combinano l'heritage del Club con la performance tech e la couture di ispirazione street per una collezione match-ready che è sia football che fashion-forward. La capsule comprende la quarta maglia di AC Milan, shorts, kit da portiere e una jacket pre-match.

Il Fourth Kit dei rossoneri pone l'heritage del Club al centro di un nuovo universo pixelato, dove la realtà coesiste con l'immaginario e l'unica cosa che conta è il rossonero. La maglia integra anche dettagli d'oro, che aggiungono un tocco di eleganza all'innovativa reinterpretazione delle strisce rossonere pixelate. I nuovi capi d'ispirazione digitale presentano tutta la tecnologia futuristica di PUMA, pronta a giocare dentro e fuori dal campo, perché "the game is never over".

"I pixel sono gli atomi delle immagini digitali. Possono ricordare i giochi a 8-bit, la grafica nostalgica dei primi anni di internet e assumere una forma contemporanea nella forma dei Crypto punk, che sono al centro della cultura pop di oggi", ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Apparel Individual di PUMA. "L'idea alla base della stampa della maglia è quella di piegare i pixel in una prospettiva che renda omaggio alle iconiche strisce, ma allo stesso tempo di scomporre i pixel per fonderli nel nero della maglia e creare un look and feel digitale stilizzato".

Il design e la creatività della collezione fondono il mondo digitale con un ambiente moderno e realistico per creare un mix unico di stili che celebra l'heritage e la natura innovativa di AC Milan. Questo risultato è stato raggiunto non solo attraverso la collezione fisica, ma anche nello spazio digitale. Il design della maglia è stato utilizzato per creare decalcomanie che saranno lanciate nel popolare sports action game Rocket League a partire da mercoledì 8 marzo. Sarà la prima volta che un Kit di calcio di un Club europeo sarà incluso nel gioco.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: "Questo Fourth Kit disegnato da PUMA e KOCHÉ è l'incarnazione perfetta della spinta innovativa di AC Milan, che vuole essere un Club all'avanguardia e trend setter. Con la sua capacità di incorporare i nostri colori rossoneri con l'oro e il suo design moderno, il Kit combina tradizione e innovazione, ed è una testimonianza della capacità di AC Milan di fondere calcio e moda in modo credibile e autentico".

Christelle Kocher, Founder e Creative Director di KOCHÉ ha dichiarato: "È stato un vero onore per me lavorare a questa maglia cult. Sono un'appassionata di calcio e il Milan è una delle squadre più iconiche di tutti i tempi. Sono molto orgogliosa di portare il tocco elegante di KOCHÉ ai giocatori del Milan in campo. È stato un vero piacere immergermi nel DNA del Milan e dare la mia interpretazione moderna alle strisce rossonere".

La maglia è disponibile in due versioni. La maglia Authentic è caratterizzata dal tessuto performante ULTRAWEAVE e dalla tecnologia DryCELL per la massima traspirazione, che la rende la più leggera e confortevole mai realizzata da PUMA. La versione Replica è realizzata in poliestere riciclato al 100% ed è dotata della tecnologia DryCELL che mantiene la pelle asciutta e garantisce comfort per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo o dal luogo. Sia la maglia Authentic che quella Replica sono realizzate con materiali riciclati al 100%, esclusi i bordi e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore.

Per celebrare il lancio del nuovo Fourth Kit, AC Milan, PUMA e KOCHÉ ospiteranno uno speciale pop-up store a Milano dal 23 al 25 febbraio, durante la Milano Fashion Week. Lo store presenterà il nuovo Kit e offrirà anche un'opportunità di confronto tra i brand coinvolti sul rapporto tra sport e moda.

La collezione AC Milan x PUMA x KOCHÉ è disponibile da oggi, 23 febbraio, negli AC Milan Store e store.acmilan.com, i PUMA Store, online su PUMA.com e KOCHE.fr, e presso selezionati retailer.

Il nuovo Fourth Kit AC Milan x PUMA x KOCHÉ farà il suo debutto domenica 26 febbraio alle 20.45, quando la Prima Squadra maschile affronterà l'Atalanta a San Siro nel match di Serie A. La Squadra Femminile di AC Milan indosserà la nuova maglia nell'andata della Semifinale di Coppa Italia contro la Roma.”

(Comunicato Milan)