Milan, ecco quando tornerà ad allenarsi Bennacer

Dopo l’infortunio avuto in nazionale, arrivano novità riguardo lo stato di salute di Bennacer.

Il giocatore aveva lasciato il ritiro nella giornata di mercoledì 20 marzo a causa di alcuni fastidi fisici, che non gli hanno permesso di proseguire con gli allenamenti.

Il giocatore, secondo quanto riportato da MilanNews.it, in accordo con lo staff medico starebbe osservando alcuni giorni di riposo prima di rientrare a Milanello lunedì, dove poi dovrebbe sottoporti a tutte gli esami del caso.

In casa Milan non sembra esserci troppa preoccupazione per le condizioni del centrocampista, ma in ogni caso, si agirà con la massima cautela.