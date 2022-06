Il Milan riscatta Junior Messias dal Crotone

Novità in casa Milan, a sorpresa è arrivata la conferma del riscatto di Junior Messias dal Crotone, ormai retrocesso in Serie C.

Maldini e Massara hanno ottenuto lo sconto richiesto e pagheranno in totale una cifra intorno ai 4 milioni di euro.

Da vedere ora se la società deciderà di vendere nella stessa sessione il brasiliano per ottenere una plusvalenza oppure se rimarrà come riserva nel ruolo di esterno destro.

Dopo Florenzi, arriva quindi un'altra riconferma nella rosa di Pioli.