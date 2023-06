Milan-Saelemaekers: area di addio?

In casa Milan, dopo la stagione terminata con il quarto posto e la qualificazione in Champions League, è tempo di pensare al calciomercato, in entrata e soprattutto in uscita.

Negli ultimi giorni, l’esterno destro Alexis Saelemaekers ha manifestato molta insoddisfazione per non aver giocato quanto voluto quest’anno.

Il belga è stato spesso messo in panchina in favore di Junior Messias, che sembra però, allo stesso tempo, uno dei primi indiziati a lasciare i rossoneri quest’estate.

Vedremo come si evolverà la situazione e restiamo in attesa di sviluppi nelle prossime ore.