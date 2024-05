Milan-Salernitana 3-3 | Le immagini del match e del saluto di Giroud, Kjaer e Pioli (VIDEO)

È il giorno dei saluti in casa Milan, infatti, quello contro la Salernitana è l’ultimo match di Kjaer, Giroud e Pioli con la maglia rossonera.

Un momento emozionante per tutti i tifosi, nonostante i malumori per la scelta della società per l'allenatore della prossima stagione.

I ragazzi di Pioli partono fortissimo e al 22’ vanno avanti con Rafael Leão, che sfrutta un errore incredibile di Fiorillo in uscita alta e segna il piú facile dei gol.

Al 27' arriva il momento poù atteso, il raddoppio con Olivier Giroud, che su angolo di Florenzi attacca il primo palo e in spaccata segna davanti ai suoi tifosi.

Il tris arriva al 37’ con Theo Hernandez, che sfrutta un cross dal fondo di Leao e insacca. Di Marco prima assegna la rete, poi cambia la decisione dopo verifica del VAR.

I granata accorciano le distanze al 64’ con Simy, che su angolo stacca sul primo palo e batte Mirante.

Al 77’ arriva il 3 a 1 grazie alla rete del capitano Calabria, che sfrutta un cross di Pulisic e mette dentro di testa.

I ragazzi di Colantuono accorciano nuovamente le distanze all’87 con Sambia che chiude con un gran diagonale che si infila a fil di palo e pareggiano i conti con Simy all’89.

A breve gli highlights del match e i saluti di fine stagione.