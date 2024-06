Il Milan saluta uno dei suoi attaccanti: trasferimento definito

Marko Lazetic è rientrato al Milan dopo un'esperienza poco brillante al Fortuna Sittard, ma il suo futuro non sembra essere legato ai colori rossoneri per molto. Le anticipazioni del portale Sport Klub sono state confermate: il giovane attaccante si trasferirà al Backa Topola, squadra della Superliga serba, in prestito con diritto di riscatto.

Lazetic, che non è riuscito a lasciare il segno durante il suo periodo in Olanda, avrà ora l'opportunità di rilanciarsi nel campionato serbo. Il prestito con diritto di riscatto permetterà al Backa Topola di valutare le prestazioni del giocatore e, eventualmente, di acquisirlo definitivamente. Questa mossa offre al Milan la possibilità di monitorare la crescita di Lazetic in un ambiente competitivo, con la speranza che possa tornare utile per il futuro.