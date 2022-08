Milan opaco, con il Sassuolo finisce 0 a 0

Nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A, il Milan, complice un ampio turnover, non va oltre lo 0 a 0 contro il Sassuolo e non da grandi segnali in vista del derby di sabato contro l’Inter.

I rossoneri oltre a non creare molte occasioni pericolose rischiano anche di andare sotto nel primo tempo quando l’arbitro fischia un calcio di rigore per un intervento di Florenzi. Dal dischetto si presenta Berardi che si fa parare il tiro da Mike Maignan.

Nel secondo tempo mister Pioli prova a mettere dentro tutte le frecce del suo arco ma il risultato non cambia e l’allenatore dovrà ora capire come rifarsi nel big match del weekend.

Da segnalare l’infortunio di Berardi e di Florenzi che escono piangendo dal campo: si prospetta un lungo stop.