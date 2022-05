Milan, nelle prossime ore sarà scelta una location per far vedere ai tifosi la gara

Domenica 22 maggio la Serie A scoprirà chi sarà la regina del campionato. Il Milan andrà in trasferta in Emilia contro il Sassuolo mentre l’Inter affronterà in casa la Sampdoria.

Sono tante però le domande riguardanti i festeggiamenti delle due squadre e in particolar modo quelle riguardanti la possibilità per i tifosi rossoneri di vedere la partita della propria squadra attraverso un maxi schermo.

Per questo motivo il Milan sta lavorando con il Comune di Milano per individuare una location e avere tutte le autorizzazioni necessarie per offrire ai tifosi la possibilità di vedere la gara.

Nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato il luogo scelto.