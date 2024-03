Milan shock, indagati Furlani e Gazidis: ecco l’ipotesi dei PM

Notizia clamorosa, in casa Milan, infatti, secondo quanto riportato dal Corriere, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il suo predecessore Ivan Gazidis, sarebbero indagati dalla Procura di Milano.

Il motivo? L’ipotesi di reato di ostacolo all’attività della FIGC di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio. Si ipotizza che la società rossonera non sia effettivamente di proprietà del fondo statunitense RedBird, guidato da Gerry Cardinale, come teoricamente indicato a partire dal 31 agosto 2022, ma che sia invece rimasta sotto l'influenza del fondo statunitense Elliott, guidato da Paul Singer.

Alcune informazioni proverrebbero da documenti depositati presso la SEC negli Stati Uniti, altre da documenti rinvenuti durante perquisizioni condotte un anno fa in Lussemburgo nei confronti dei consiglieri di amministrazione già indagati Jean Marc Mclean e Daniela Italia.

In seguito alle ultime notizie l'AC Milan ha comunicato ufficialmente:

"In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria Sede, la società AC Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene all’acquisizione della stessa, perfezionata nell’agosto 2022.

L’indagine, che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente AD del Club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza.

La società sta prestando piena collaborazione all’autorità inquirente".