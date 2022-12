News infortuni Milan | Slitta il rientro in campo di Maignan

Non arrivano buone notizie in casa Milan, il processo di guarigione del polpaccio di Mike Maignan, non è ancora finito.

Il portiere negli ultimi giorni aveva accusato ulteriori fastidi e per questo motivo la società aveva deciso di effettuare degli accertamenti.

Gli esiti dell'infortunio non sono ancora abbastanza stabili da permettere una progressione del lavoro.

Tra due settimane dovrebbero essere effettuati nuovi controlli.