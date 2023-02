Il Milan smentisce la rottura tra Leao e la società

Questa mattina La Gazzetta dello Sport aveva pubblicato un articolo in cui parlava di una rottura totale tra Milan e Leao a causa di una richiesta d’inserimento di una clausola da 70 milioni nel nuovo contratto da parte del portoghese.

Sempre nella stessa giornata, i rossoneri hanno smentito la notizia con un comunicato ufficiale:

“In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leão Milan rottura totale”, AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione. La narrazione giornalistica di un presunto gelo tra le parti non solo è totalmente infondata ma anche lesiva nei confronti del Club e del suo giocatore. AC Milan prosegue, infatti, il dialogo con Leão e il suo entourage in un clima sereno e professionale”.