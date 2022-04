Il Milan spreca un’occasione: finisce 0-0 il match contro il Bologna

Questa sera il Milan è sceso in campo in un San Siro nuovamente gremito per affrontare il Bologna nel match valido per la 31esima giornata del Campionato di Serie A. Gara fondamentale per i rossoneri, costretti a vincere per poter mantenere il primo posto in classifica dopo le vittorie conquistate ieri da Napoli e Inter.

Formazione classica per i ragazzi di Mister Stefano Pioli, pronti a giocare per la prima volta con la nuova quarta maglia presentata negli scorsi giorni e il cui pubblico di casa ha deciso di rendere omaggio all’allenatore dei rossoblù - ed ex tecnico rossonero - Siniša Mihajlovi?, costretto nuovamente a seguire la partita dall’ospedale.

Nonostante una gara intensa da entrambe le parti, il primo tempo finisce 0-0. Il Milan sfiora il gol con Leao, Tomori e Giroud, mentre il Bologna si rende pericoloso grazie ai soliti Svanberg, Barrow e Arnautovic.

Il secondo tempo inizia con l’entrata di Ante Rebic che sostituisce Messias, autore di una prestazione non troppo positiva. Nel corso della ripresa entrano anche Zlatan Ibrahimovi? e Franck Kessié, accolti dal pubblico di San Siro in due modi completamente diversi.

Dopo minuti di assedio da parte del Milan alla difesa del Bologna, la partita termina con uno 0-0. I rossoneri riescono a strappare solo un punto in quello che, per loro, avrebbe dovuto essere un turno favorevole, rimanendo comunque in vetta ma sprecando un’occasione utile per staccare le inseguitrici.