Milan, tripletta strepitosa di Marko Lazetić: chance contro la Cremonese?

Buone notizie per il Milan nel campionato Primavera 1, infatti, i ragazzi di Abate schiantano l'Atalanta 4 a 0 e vengono messi in mostra alcuni giovani talenti davvero interessanti come il 2006 Scotti, autore di una gara davvero impressionante.

La vera gioia per i tifosi rossoneri è però la tripletta di Marko Lazeti?, che dimostra un grande stato di forma nelle ultime settimane, realizzando una doppietta nel primo tempo e una rete negli ultimi minuti davvero spettacolare.

Il numero 22 rossonero oltre ha un fisico assolutamente dominante, continua a far vedere una tecnica non indifferente. Mister Pioli, con l'espulsione di Giroud, rimediata nel match contro lo Spezia, potrà forse fare un pensierino all'attaccante per il turno infrasettimanale.