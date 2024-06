Milan U23 in Serie C, traguardo ad un passo: la Covisoc boccia l'iscrizione dell'Ancona

Grandi novità in casa Milan, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella serata di ieri, lunedì 10 giugno, il Covisoc avrebbe esaminato e successivamente respinto la domanda di iscrizione presentata dall'Ancona.

Il motivo è semplice, il club marchigiano ha ammesso pubblicamente di non aver pagato le ultime due mensilità degli stipendi.

Nei prossimi due giorni il club potrebbe presentare ricorso e la Covisoc di secondo grado sarà chiamata a dare un parere definitivo entro venerdì.

Con molta probabilità, quindi, il Milan dovrebbe avere il via libera per avviare il nuovo progetto per l'under 23 in Serie C.

L'allenatore della squadra sarà Daniele Bonera e la rosa sarà a stretto contatto con la prima squadra.