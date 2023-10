Milan-Udinese: biglietti disponibili dal 10 ottobre

Sabato 4 novembre alle 20.45 il Milan sfiderà a San Siro l'Udinese nella sfida valevole per l'11° turno di Serie A, in quello che sarà il confronto diretto numero 104 tra le due squadre, con 44 vittorie rossonere, 22 successi friulani e 37 pareggi. Non sarà la prima volta che Milan e Udinese si affrontano il 4 novembre: nella stagione 2018/19, infatti, i rossoneri hanno avuto la meglio sui friulani grazie a un gol al 97' di Romagnoli, con la partita che però venne giocata alla Dacia Arena di Udine.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Udinese sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle ore 12.00 di martedì 10 ottobre alle 23.59 di giovedì 12 ottobre, ciascun abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili.

Vendita libera: a partire dalle ore 12.00 di venerdì 13 ottobre e fino a esaurimento posti.

PROMOZIONI

A partire dalla fase di vendita libera, gli Under 16 accompagnati da un adulto potranno usufruire della tariffa speciale da 19€ in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 24€ in alcune zone dello stadio.

(Comunicato Milan)