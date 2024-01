Il Milan affronta l'Udinese: Giroud in dubbio, occhi su Jovic

Il Milan si appresta a scendere nuovamente in campo dopodomani, cercando di replicare la buona prestazione offerta contro la Roma a San Siro. Tuttavia, il prossimo avversario, l'Udinese, ha dimostrato di essere un osso duro da affrontare, mettendo in difficoltà la squadra di Pioli già nella gara d'andata.

Uno degli elementi chiave per la formazione rossonera, Olivier Giroud, ha vissuto due giorni di indisposizione a causa di una febbre. Sebbene non si tratti di nulla di grave, la sua assenza temporanea dagli allenamenti ha sollevato qualche interrogativo sulle sue condizioni fisiche in vista della prossima sfida. Tuttavia, fonti vicine al club confermano che il calciatore francese dovrebbe rientrare in gruppo oggi, mitigando così i timori di uno stop prolungato.

In pole position per un'eventuale sostituzione si trova Luka Jovic, che potrebbe essere schierato dall'inizio.