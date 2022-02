Milan-Udinese, Paolo Maldini tuona a fine gara: "Non si può avere sempre un arbitro esordiente"

Continuano le polemiche in casa Milan dopo la gara pareggiata contro l'Udinese a causa di un goal di mano convalidato dal Var.

La società rossonera dopo gli episodi a sfavore contro Napoli e Spezia aveva deciso di intraprendere la via del silenzio ma nella giornata di ieri, 26 febbraio, è sbottata nel dopo partita.

Il dirigente Maldini, sempre contraddistinto dalla sua elenganza, ha tuonato:

"Il VAR dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perchè non è la prima volta. E' un episodio evidente, chi decide deve capire di calcio. E dico un'altra cosa: il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l'arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo".