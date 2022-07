Il Milan è ad un passo da Charles De Ketelaere

Il Milan si avvicina al primo grande colpo di mercato dopo alcune estenuanti settimane di trattative. I rossoneri sembrerebbero, infatti, a un passo dal talento del Club Brugge Charles De Ketelaere, pallino di Maldini e Massara.

Ieri, martedì 26 luglio, dopo l’incontro non andato a buon fine in Svizzera, si pensava che la trattativa non sarebbe proseguita ma invece nella giornata di oggi, il Milan ha alzato la sua offerta a 31 mln + 4 di bonus.

La società belga non ha ancora risposto ma lo farà entro 48h e per questo motivo i rossoneri sono sempre più convinti della buona riuscita dell’operazione.