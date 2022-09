Serie A, il Milan vince in 10 uomini contro la Sampdoria

Nella quinta giornata del campionato di Serie A il Milan sbanca Marassi in una partita complicatissima per i rossoneri nonostante il vantaggio iniziale.

A sbloccare la partita è Messias su un’azione bellissima fatta partire da Leao che va in campo aperto e serve Giroud, che dialoga con De Ketelaere che, a sua volta tocca nuovamente per Leao che appoggia per Messias che non sbaglia.

I ragazzi di Pioli trovano subito il 2 a 0 al 23’ con De Ketelaere di spalla ma l’arbitro annulla per un fuorigioco di Giroud.

L’episodio che cambia il match è al 47’ quando Leao prova una rovesciata che colpisce Ferrari, l’arbitro decide di dare al portoghese il secondo giallo, che dovrà quindi saltare il match contro il Napoli.

Al 57’ la Samp ne approfitta: Augello crossa sul primo palo, Djuricic anticipa Tonali di testa e batte Maignan.

Al 67' il Milan trova il vantaggio grazie a un rigore concesso a causa di un fallo di mano di Villar. Sul dischetto si presenta Giroud che non sbaglia.