Il Milan Women sta per chiudere per Kosovare Asllani, l'Ibra al femminile

S’infuoca il mercato del Milan Femminile, nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato il colpo Kosovare Asllani, attaccante svedese classe 1989 del Real Madrid.

In patria la ragazza è paragonata a Zlatan Ibrahimovic, probabilmente per merito del ruolo rivestito in campo e per la storia che li accomuna visto Asllani è figlia di emigrati.

La giocatrice andrà a rimpiazzare l’ex capitano Valentina Giacinti, sempre più lontana dalla squadra di Ganz, dopo essere andata in prestito alla Fiorentina lo scorso anno.