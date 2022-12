Calcio Femminile | Il Milan Women cade contro la capolista Roma

Squadra in casa

Squadra in casa Milan Femminile

Niente da fare per il Milan Women, la Roma dopo una gara equilibrata mette il turbo e guadagna tre punti importantissimi per rimanere in vetta alla classifica.

Dopo il successo esterno contro la Fiorentina del weekend scorso, la formazione di Ganz non riesce a ripetersi nonostante un primo tempo equilibrato che aveva visto la squadra andare a segno salvo poi essere fermata per fuorigioco.

Le giallorosse, nella seconda frazione, riescono a segnare due goal in sette minuti con Giugliano: il primo di testa al 55' su cross di Haavi, mentre il secondo al 62' grazie a un sinistro preciso da centro-area.

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 0-2

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Árnadóttir, Mesjasz, Fusetti, Thrige; Grimshaw, Mascarello (26'st Adami); Thomas, Asllani (18'st Guagni), Bergamaschi (18'st Soffia); Piemonte. A disp.: Babb, Fedele; Carage; Dubcová K., Vigilucci; Dubcová M. All.: Ganz.

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Linari, Wenninger, Minami; Giugliano (40'st Cinotti), Greggi (44'st Ciccotti); Serturini, Andressa (23'st Kramzar), Haavi (40'st Glionna); Giacinti (23'st Haug). A disp.: Lind, Öhrström; Bergersen, Lázaro. All.: Spugna.

Arbitro: Emmanuele di Pisa.

Gol: 10'st Giugliano (R), 17'st Giugliano (R).

Ammoniti: 20'st Fusetti (M), 22'st Giugliano (R).