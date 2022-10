Calcio Femminile | Il Milan Women non sbaglia contro la Sampdoria

Terzo successo consecutivo per il Milan Women di Ganz in campionato, che al PUMA House of Football battono per 2-1 la Sampdoria,

Sono però gli ospiti a passare dopo soli tre minuti quando Baldi salta Fusetti e successivamente Giuliani, mettendo la palla in rete.

La reazione delle rossonere non si fa attendere e al 7’ il bomber della squadra Asllani, raccoglie un cross di Bergamaschi e fa 1 a 1.

Dopo tante occasioni il Milan completa il sorpasso al 48’ quando Dubcová si libera sulla destra e mette al centro per Asllani che in spaccata non sbaglia.

IL TABELLINO

MILAN-SAMPDORIA 2-1

MILAN (3-5-2): Giuliani; Árnadóttir, Fusetti, Mesjasz; Bergamaschi, Grimshaw, Adami (31'st Mascarello), K. Dubcová, Thrige; Thomas (25'st Piemonte), Asllani. A disp.: Babb, Beka; Carage, Tucceri Cimini; Cesarini, Vigilucci; M. Dubcová. All.: Ganz.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Odden; Panzeri, Spinelli (34'st ?on?), Pettenuzzo, Giordano (43'st Seghir); Fallico (1'st Regazzoli), Re, Baldi (21'st Oliviero); Rincón; Gago, Tarenzi (21'st Cedeño). A disp.: Tampieri; De Rita, Pisani; Cuschieri. All.: Cincotta.

Arbitro: Saia di Palermo.

Gol: 3' Baldi (S), 7' Asllani (M), 3'st Asllani (M).

Ammoniti: 44' Bergamaschi (M), 33'st Oliviero (S).