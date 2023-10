Quando il destino ci mette lo zampino: Antonio Mirante, il portiere 40enne che difenderà i pali del Milan contro la Juventus

Nel mondo del calcio, ci sono storie che a volte meritano di essere raccontate.

Una di queste è sicuramente quella di Antonio Mirante, perché sottolineano l'importanza di essere al posto giusto, al momento giusto.

I portieri sono figure di grande rilevanza e leadership, sono i guardiani dell'area di rigore, sono coloro che riescono a infondere coraggio ai propri compagni tramite la propria sicurezza.

Mirante, non fa eccezione a questa regola, con una carriera ricca di esperienze e una reputazione di grande professionalità.

L’estremo difensore è nato l’8 luglio 1983 a Castellammare di Stabia, in Italia. Cresciuto nelle giovanili del Napoli Castellammare di Stabia, comincia a farsi notare per le sue abilità tra i pali e viene acquistato prima dal Sorrento e poi dalla Juventus. Dopo un anno in prima squadra con i bianconeri, fa il suo esordio nel calcio professionistico nel 2004 con la maglia del Crotone, in Serie B. Da lì, la sua carriera decolla e riesce a esordire in A con il Siena.

Nel 2006, complice la retrocessione in B della Juventus, l’estremo difensore diventa il vice di Buffon, riuscendo ad esordire il 18 novembre contro l’Albinoleffe.

Il portiere italiano, successivamente, trascorre la maggior parte della sua carriera in Serie A, difendendo le porte di Sampdoria, Parma, Bologna e Roma. Durante questi anni, Mirante si guadagna reputazione di portiere affidabile e sicuro.

Nel 2021 l'estremo difensore riceve un’altra chiamata importante: è il Milan. Il trasferimento in uno dei club più prestigiosi del calcio italiano rappresenta, ovviamente, una realizzazione dei suoi sogni e un traguardo importante nella sua carriera.

Vi chiederete, perché stiamo raccontato questa storia? O meglio, perché proprio ora?

Questo fine settimana, Antonio Mirante avrà un'opportunità speciale, quella di scendere in campo per la prima volta dal primo minuto con la maglia del Milan e non contro una squadra qualsiasi, ma contro la Juventus. La sua occasione giunge in seguito alla squalifica del portiere titolare Mike Maignan e all'infortunio del secondo portiere, Marco Sportiello…insomma in un momento di estrema difficoltà della squadra.

Non sappiamo ancora come finirà questa storia ma siamo certi che, in qualunque caso, non ci sia portiere più meritevole di Mirante per giocarsi questa grande chance.