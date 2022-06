Marco Molluso è il nuovo allenatore della Castanese

Novità in casa Castanese, dopo la promozione in Serie D i neroverdi hanno annunciato il nome del nuovo allenatore per la stagione 2022/23.

Il comunicato della società:

“La società G.S. Castanese annuncia ufficialmente che la panchina Neroverde ha un nuovo volto ed è quello di Marco Molluso. In vista della stagione 2022/23 e in virtù della categoria appena conquistata, la scelta congiunta del direttore generale Marco De Bernardi e del D.S. Gianfranco Garavaglia è ricaduta su un tecnico giovane e preparato che ha sposato il progetto e ha fame di riscatto.

Dopo un passato da giocatore, fra campionati vinti e piazze blasonate nel curriculum, ha esordito nel ruolo di allenatore a Settimo Milanese (stagione 2019/20) passando dalla fascia al braccio alla panchina. Dopo una stagione a Voghera, quest’anno sfortunato aveva iniziato alla guida dell’Accademia Pavese. Capace di far giocare la squadra, è un Mister che lavora molto sull’intensità e sui giovani, senza avere mai paura di giocare la partita.

Le prime parole di Mister Molluso, entusiasta di iniziare questa nuova avventure sono state: “Nonostante le diverse chiamate ricevute, non ho avuto dubbi che la mia scelta sarebbe ricaduta sulla Castanese, società seria, capace di mettere a disposizione di un tecnico l’ambiente giusto per provare a fare bene; con il direttore Garavaglia poi, ci ho già lavorato sia da giocatore che da allenatore e siamo decisamente sulla stessa lunghezza d’onda. Siamo una neopromossa e sarà sicuramente una stagione complicata, ma non per questo mancherà la verve per scendere in campo ogni domenica. So per certo che la mia Castanese non mollerà di fronte alle difficoltà e l’obiettivo sarà quello di preservare la categoria tanto desiderata dalla dirigenza”.

Mister Molluso potrà avvalersi della collaborazione di uno Staff tecnico all’altezza che verrà presentato nei prossimi giorni.”