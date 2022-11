Mondiali Qatar 2022 | Giroud e Theo Hernandez fanno volare la Francia contro l'Australia

In questa sosta dal campionato di Serie A, molti tifosi stanno guardando con attenzione i mondiali in Qatar per controllare i giocatori della propria squadra del cuore.

Questa sera, martedì 22 novembre, la Francia ha giocato una grande gara contro l'Australia, portando a casa la gara con il risultato di 4 a 1.

A sorpresa sono i ragazzi di Graham Arnold ad andare in vantaggio con Goodwin, bravissimo a tagliare sul secondo palo battendo Lloris.

A questo punto, i rossoneri possono cominciare a godere delle prodezze dei propri beniamini: Theo Hernandez entra al posto del fratello infortunato e dopo 15 minuti serve l'assist per Rabiot.

Successivamente arriva il solito show di Giroud che prima fa il 2 a 1 su assist di Rabiot e poi nel secondo tempo raddoppia su un bel cross di Mbappé, che nel frattempo era riuscito a siglare un gran goal di testa su un cioccolatino di Dembelé.

Giroud eguaglia Henry al vertice della classifica marcatori della storia della nazionale francese